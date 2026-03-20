На НПЗ в Кувейте начался пожар после ударов беспилотниками

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Эль-Ахмади в Кувейте, принадлежащем Кувейтской нефтяной корпорации (KPC), произошел пожар после ударов беспилотниками. Об этом сообщила газета The Times Kuwait.

Согласно сообщению, при ударе и возгорании никто не пострадал. Пожарные начали тушить огонь. В качестве меры предосторожности работу НПЗ частично ограничили.

19 марта Иран атаковал НПЗ в Эль-Ахмади. На предприятии началось возгорание, при ЧП никто не пострадал. В тот же день об иранских ударах по своим объектам производства сжиженного природного газа (СПГ) заявляла нефтегазовая корпорация Катара. В Катаре также был атакован завод по переработке газа в жидкое топливо Shell, в Саудовской Аравии — НПЗ Samref. Израиль подтвердил в тот день, что ракетный удар Ирана повредил НПЗ в Хайфе. По словам израильского министра энергетики Эли Коэн, из-за атаки на севере страны кратковременно было нарушено электроснабжение, однако существенного ущерба обстрел не нанес.