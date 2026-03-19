Пожар возник на НПЗ в кувейтском порту Эль-Ахмади из-за удара беспилотника

Иран с помощью БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в порту Кувейта Эль-Ахмади. Об этом сообщила Кувейтская нефтяная корпорация (KPC), передает агентство KUNA в X.

Атака произошла сегодня утром. Внутри одного из блоков НПЗ началось небольшое возгорание, однако никто не пострадал, уточнили в KPC. Пожар был локализован.

Сегодня утром государственная нефтегазовая корпорация Катара QatarEnergy заявила об ударе Ирана по своим объектам производства сжиженного природного газа, расположенным на территории промышленного центра Рас-Лаффан. Неизвестный снаряд попал в судно, находившееся вблизи Рас-Лаффан. По данным агентства Reuters, воздушной атаке сегодня подвергся НПЗ Samref в Саудовской Аравии. В ОАЭ приостановил работу газоперерабатывающий завод из-за «инцидентов», связанных с падением обломков иранских ракет, заявили власти.