Израиль подтвердил удар Ирана по НПЗ в Хайфе

Ракетный удар Ирана повредил нефтеперерабатывающий завод в израильском городе Хайфа. Об этом сообщил министр энергетики страны Эли Коэн, передает Al Jazeera. По его словам, ущерб от попадания незначителен. Объект принадлежит израильской Oil Refineries Ltd.

По словам министра, атака привела к кратковременному нарушению электроснабжения на севере страны, однако оно уже по большей части восстановлено. «Помимо этого, обстрел не нанес существенного ущерба объектам израильской инфраструктуры»,— заявил господин Коэн.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес удары по нефтеперерабатывающим заводам в израильских городах Хайфа и Ашдод, «а также по нескольким объектам безопасности и центрам военной поддержки» в Израиле. Израильские власти пока не подтвердили сообщение об обстреле НПЗ в Ашдоде.

18 марта армия Израиля ударила по нефтегазовому месторождению Южный Парс на юге Ирана. Работа нескольких объектов на месторождении была приостановлена. Дональд Трамп заявил, что не знал о планах Израиля ударить по месторождению.

После этого шесть стран призвали к мораторию на удары по энергообъектам на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп также заявил, что просил Израиль не атаковать иранские нефтегазовые месторождения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война с Ираном получила новое топливо»