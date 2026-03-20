В Ростове-на-Дону планируют потратить 19,9 млн рублей на украшение к Дню Победы

В Ростове-на-Дону планируют выделить 19,9 млн руб. на праздничное украшение центральных улиц и площадей к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исполнитель должен изготовить и установить комплексное оформление города, включающее баннеры, флаги и световые элементы. Так, на площади Советов планируется установить композицию «Аллея 48 звезд» с фотозоной в виде Ордена Великой Отечественной войны и флаговую композицию «Звезда Победы». Возле Старо-Покровского храма на Большой Садовой разместят флаговую и световую объемно-пространственную композицию. В переулке Соборном появится световая композиция «Звезда», а у кинотеатра «Ростов» на Большой Садовой — фотостена с внешней подсветкой. Ворошиловский мост и мост Стачки украсят световыми консолями «вихрь».

Центральные площади города украсят флаговыми композициями. На столбах уличного освещения установят флаги, а на рекламных конструкциях разместят баннеры-панно с символикой Дня Победы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 марта. Установка всех элементов должна завершиться не позднее 27 апреля. Подрядчик, как следует из проектной документации, будет обязан обслуживать и контролировать состояние конструкций с момента заключения контракта до 1 июня 2026 года.

