Бывшему главе Звездного городка предъявили новые обвинения в шести взятках

СКР вменил еще шесть эпизодов взяток бывшему главе поселка Звездный городок Евгению Боришевскому. Ранее его обвиняли по аналогичной статье, но по одному эпизоду. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта, сообщили в подмосковном управлении ведомства.

Новые обвинения связаны с получением взяток от четырех коммерсантов в 2023-2025 годах. По версии следствия, деньги предназначались за общее покровительство по контрактам на благоустройство территории, а также за ремонт зданий. Общая сумма взяток превысила 9,9 млн руб.

Изначально господину Боришевскому вменяли получение 365 тыс. руб. за прием работ по благоустройству детского сада. По этому эпизоду бывшего главу поселка отправили под домашний арест.

О новых эпизодах в деле Евгения Боришевского стало известно после задержания его заместителя Сергея Мишанина. 16 марта замглавы поселка отправили под домашний арест. Тогда же СКР сообщил, что предъявит новые обвинения господину Боришевскому.

Никита Черненко