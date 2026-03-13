Замглавы Звездного городка задержали по делу о взятках

В Подмосковье задержали первого заместителя главы округа Звездный городок и шесть его сообщников по обвинению во взятке. Об этом сообщило управление СКР по Московской области. Согласно информации на сайте округа, пост первого замглавы занимает Сергей Мишанин.

По данным СКР, чиновнику в 2023-2025 годах давали взятки четыре бизнесмена и два посредника. Он и глава округа получали деньги за общее покровительство по муниципальным контрактам о благоустройстве территорий и ремонте муниципальных зданий. Сумма взяток достигла 9,9 млн руб.

Дело против главы округа Звездного городка Евгения Баришевского уже в производстве. Его обвиняли во взятке более 360 тыс. руб. за общее покровительство при обустройстве детского сада. Господин Баришевский был отправлен под домашний арест. В СКР отметили, что главе округа в ближайшее время предъявят обвинения по новым эпизодам.

44-летний Евгений Баришевский занимает пост с 2017 года. В 2014–2016 годах возглавлял администрацию Орехово-Зуева. Дважды избирался в состав областной Думы. Работал в комитете по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.