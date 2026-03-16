Замглавы Звездного городка отправили под домашний арест

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест до 12 мая заместителя главы поселка Звездный городок Сергея Мишанина. Его обвинили в получении особо крупных взяток. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

О задержании господина Мишанина в СКР рассказали 13 марта. По данным ведомства, чиновник получил четыре взятки на 9,9 млн руб. от двух бизнесменов в 2023-2025 годах. За это коммерсантам покровительствовали при работе по благоустройству территорий и ремонте зданий.

Аналогичные обвинения в феврале предъявили главе округа Звездного городка — Евгению Баришевскому. Ему вменили получение взятки на 360 тыс. руб. за покровительство при обустройстве детского сада. Господин Баришевский также был отправлен под домашний арест. В СКР заявили, что предъявят ему обвинения по новым эпизодам.

Никита Черненко

