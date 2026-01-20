Главу Звездного городка обвинили во взятке при обустройстве детского сада

Следователь предъявил обвинение в получении взятки главе Звездного городка Евгению Баришевскому. Дачу взятки вменили местному предпринимателю, а в посредничестве при ее передаче обвинили знакомого чиновника. Об этом сообщило управление ведомства по Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Звездного городка Евгений Баришевский

По версии следствия, 16 января предприниматель дал главе населенного пункта взятку на 365 тыс. руб. за общее покровительство при выполнении контракта по благоустройству дошкольного учреждения. Также господин Баришевский должен был обеспечить беспрепятственную приемку работ.

О задержании Евгения Баришевского стало известно сегодня, Тверской районный суд Москвы отправил его под домашний арест. В СКР уточнили, что остальным фигурантам также избрали меры пресечения.

Никита Черненко