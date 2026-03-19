Миллер рассказал о «быках» и «медведях» на энергетических рынках

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что происходящее на энергетических объектах Ближнего Востока повлечет за собой масштабные и долговременные последствия для мировых рынков. По его словам, сейчас на рынке доминируют «быки» — игроки, играющие на повышение цен.

«Образно о ситуации на международных энергетических рынках и ее дальнейшей динамике, по-видимому, можно сказать так, что отдыхают только "медведи", а "пашут в три пота" только "быки"»,— сказал господин Миллер (цитата по ТАСС).

Инвесторов делят на «быков» и «медведей» по их стратегии торговли. Первые верят в рост, а вторые — в падение, и исходя из этого совершают сделки.

На открытии торгов в четверг цена газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $850 за тысячу кубометров. Рост котировок с начала дня составил более 30%, или почти $200 к уровню закрытия предыдущей сессии. Причиной стали атаки на газовую инфраструктуру стран Ближнего Востока.