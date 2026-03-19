Цена на газ в Европе превысила $850 за 1 тыс. куб. м впервые с зимы 2022/2023 года

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла около $854 за 1 тыс. куб. м, или €72 за МВт·ч, впервые с зимы 2022/2023 года.

С начала дня котировки прибавили более 30%, увеличившись почти на $200 по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Их рост связан с ударами по газовой инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Утром 19 марта государственная компания Qatar Energy сообщила о новом ракетном обстреле объектов по производству сжиженного природного газа. Накануне Иран нанес удар по промышленному комплексу Рас-Лаффан, где расположено крупнейшее в мире предприятие по выпуску СПГ.