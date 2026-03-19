Экс-зампреда правительства Бурятии Луковникова арестовали по делу о мошенничестве

Советский районный суд Улан-Удэ по ходатайству следствия заключил под стражу до 17 мая бывшего заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова. Как сообщил «Ъ» источник, знакомый с рассмотрением ходатайства, господину Луковникову предъявлены обвинения в мошенничестве по уголовному делу, связанному со строительством моста в Улан-Удэ.

Евгений Луковников был задержан в Москве 17 марта. По информации главы Бурятии Алексея Цыденова, в числе субподрядчиков строящегося моста «оказались аффилированные с Луковниковым люди».

В правительстве Бурятии господин Луковников работал с ноября 2017 года. Со своего поста он уволился в январе 2024 года по собственному желанию. В августе того же года вернулся в кресло зампреда и проработал до июня 2025 года, после чего вновь уволился по собственному желанию.

Влад Никифоров, Иркутск