В Москве задержан бывший зампред правительства Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о задержании в Москве бывшего заместителя председателя правительства республики Евгения Луковникова. По информации господина Цыденова, задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ, в числе субподрядчиков объекта «оказались аффилированные с Луковниковым люди».

Алексей Цыденов охарактеризовал экс-зампреда как «самого доверенного человека», которого он лично приглашал из Москвы «как специалиста в строительстве». При этом глава Бурятии добавил, что «сегодня не те времена, когда что-то можно утаить».

Евгений Луковников будет этапирован в Улан-Удэ для проведения следственных действий. В правительстве Бурятии господин Луковников работал с ноября 2017 года. Со своего поста он уволился в январе 2024 года по собственному желанию. В августе того же года вернулся в кресло зампреда и проработал до июня 2025 года, после чего вновь уволился по собственному желанию.

