Дональд Трамп сделал ставку

Новым председателем ФРС может стать бывший член совета управляющих регулятора Кевин Уорш — его кандидатуру на этот пост 30 января выдвинул Дональд Трамп. Выступающий за смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) и поддерживающий тарифные ограничения президента, в годы работы в ФРС в нулевые господин Уорш считался одним из последовательных «ястребов», а после — одним из критиков действий американского центробанка. Аналитики полагают, что от других претендентов на должность Кевина Уорша отличает способность отстаивать собственную позицию и принимать решения, руководствуясь не политическими соображениями, а экономическими данными. В целом же его назначение едва ли сможет изменить осторожный подход регулятора к принятию решений: с учетом отложенных последствий пошлин риски разгона инфляции в США признаны существенными.

Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters Кевин Уорш

Дональд Трамп объявил кандидатуру на должность главы ФРС — как и ожидалось, это бывший член совета управляющих регулятора Кевин Уорш (сейчас преподает в Стэнфорде). Представляя господина Уорша, президент заявил, что у него нет сомнений в том, что тот станет «одним из великих председателей ФРС, возможно, лучшим». Далее его кандидатуру должен одобрить Сенат США.

55-летний Кевин Уорш вошел в историю как самый молодой член совета управляющих ФРС — тогда, в 2006 году, ему было 35 лет. До этого он работал специальным помощником президента по экономической политике, а ранее — в инвестбанке Morgan Stanley, где специализировался на сделках слияний и поглощений. Аналитики напоминают, что опыт работы на финансовом рынке оказался крайне полезным для Кевина Уорша в 2008 году: в разгар мирового финансового кризиса он стал связующим звеном между Белым домом, ФРС и Уолл-стрит, разъясняя позиции чиновников банкирам и наоборот.

В годы работы в ФРС Кевин Уорш часто выступал за повышение ставки, объясняя необходимость жесткой ДКП рисками ускорения инфляции,— и запомнился прежде всего своей «ястребиной» риторикой. Будучи несогласным с решениями регулятора (тогда ФРС начала второй раунд выкупа казначейских облигаций у банков для поддержки пострадавшей от кризиса экономики), он подал в отставку в 2011 году — за семь лет до срока истечения полномочий.

После выхода из состава совета управляющих Кевин Уорш работал в американских университетах и последовательно критиковал действия регулятора, в том числе за расширение баланса. Известно, что и в первый, и во второй президентские сроки Дональда Трампа господин Уорш консультировал его по вопросам экономической политики. В последнее время он публично поддерживал тарифную политику президента и заявлял о возможности дальнейшего смягчения ДКП.

Несмотря на это, по оценкам аналитиков, Кевин Уорш — единственный из шорт-листа претендентов на должность главы Федеральной резервной системы, способный принимать решения без оглядки на политические соображения и ориентируясь на положение дел в экономике. Напомним, в числе других на пост главы ФРС Дональд Трамп рассматривал кандидатуры директора Национального экономического совета Кевина Хассетта, исполнительного директора BlackRock Рика Ридера и члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. Все они в последние месяцы заявляли о готовности голосовать за резкое снижение ставки, как того требовал Дональд Трамп.

Кевин Уорш рассчитывал возглавить ФРС еще в феврале 2018 года — его кандидатуру Дональд Трамп рассматривал и в свой первый президентский срок. Однако тогда выбор пал на члена совета управляющих Джерома Пауэлла. Уже в ноябре 2018-го Дональд Трамп заявлял, что недоволен своим решением — при Джероме Пауэлле ФРС начала, как посчитал президент, «стремительно» ужесточать денежно-кредитную политику.

После возвращения в Белый дом в 2025 году Дональд Трамп продолжил критиковать главу регулятора, настаивая на немедленном и заметном снижении ставки, Джером Пауэлл, в свою очередь, подчеркивал, что ФРС рассчитывает и дальше проводить независимую политику.

В январе конфликт между президентом и главой регулятора достиг апогея — в отношении господина Пауэлла было начато расследование: он подозревается в предоставлении ложных сведений о масштабах реконструкции штаб-квартиры ФРС (подробнее см. “Ъ” от 14 января). Глава ФРС, а также ее бывшие руководители и некоторые чиновники считают дело политическим. Это, поясним, может усложнить утверждение нового главы регулятора: часть сенаторов готова блокировать любых кандидатов до окончания расследования. Напомним, полномочия Джерома Пауэлла истекают в мае, при этом он останется в совете управляющих до января 2028 года.

В центре внимания нового главы ФРС будут усиливающиеся на фоне отложенных эффектов пошлин риски ускорения инфляции, а также тревожная ситуация на рынке труда (см. “Ъ” от 29 января). После заявлений Дональда Трампа о кандидате Уорше аналитики по-прежнему закладывают максимум два снижения ключевой ставки в 2026 году. Напомним, решение о ее уровне принимается большинством голосов Федерального комитета по операциям на открытом рынке, состоящего из 12 членов. Сейчас большинство из них рассчитывают на сохранение осторожного подхода к принятию решений.

Кристина Боровикова