ФРС сохранила базовую ставку после трех понижений

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила учетную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе.

На предыдущем заседании в декабре ФРС в третий раз подряд понизила ставку на 0,25 процентного пункта. В октябре регулятор также снижал ставку на 0,25 п. п., до диапазона 4-4,25% годовых.

13 января президент США Дональд Трамп заявил, что глава ФРС Джером Пауэлл находится на своем посту последние недели. Официально срок его полномочий истекает в мае 2026 года. Днем ранее господин Пауэлл сообщил, что Минюст США прислал ему и другим сотрудникам регулятора повестки в суд, а также пригрозил уголовным преследованием. По словам главы ФРС, эти угрозы — лишь предлог для подрыва независимости Федеральной резервной системы, которая «устанавливает процентные ставки, основываясь на нашей наилучшей оценке того, что будет служить интересам общества, а не следуя предпочтениям президента».

Дональд Трамп считает, что ФРС должна активнее снижать процентную ставку. Он заявлял, что регулятор намеренно не делает этого, чтобы поддерживать высокие расходы по займам для федерального правительства. Заявление в поддержку Джерома Пауэлла выпустили главы 11 центробанков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ставки ФРС выросли до уголовных».