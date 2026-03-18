Глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард заявила, что в Иране казнили гражданина Швеции. По словам госпожи Стенергард, мужчину задержали в Иране в июне 2025 года. После этого Швеция неоднократно пыталась добиться освобождения. Имя казненного не сообщается.

Глава МИД Швеции также сообщила, что вызвала посла Ирана в Стокгольме для выражения протеста. «Смертная казнь — это бесчеловечное и жестокое наказание, которое нельзя обратить вспять. Швеция, как и остальные страны ЕС, осуждает еe применение при любых обстоятельствах,— отметила она.— Для нас совершенно очевидно, что судебный процесс, который привел к казни гражданина Швеции, не был юридически бесспорным. Вся ответственность за это ложится на Иран».

Накануне начала войны в Иране Швеция, как и некоторые другие страны, призывала своих граждан покинуть эту страну.

Яна Рождественская