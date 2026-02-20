Швеция и Германия призвали своих граждан покинуть Иран

МИД Германии призвал граждан страны покинуть Иран из-за «крайне нестабильной и напряженной» ситуации в исламской республике и во всем регионе. Ведомство предупредило путешественников о риске военных столкновений. Аналогичные рекомендации распространил МИД Швеции.

«В любой момент могут быть введены дополнительные ограничения на воздушное движение, включая отмену рейсов и закрытие воздушного пространства»,— отмечается в заявлении МИДа ФРГ. Гражданам Германии рекомендуют избегать массовых скоплений людей и участия в демонстрациях из-за риска арестов.

Власти Швеции не смогут помочь с эвакуацией из Ирана в случае необходимости, предупредила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард. «Шведы должны покинуть Иран сейчас, пока есть такая возможность, а не ждать»,— написала глава МИДа в соцсети Х.

20 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что может нанести «ограниченный удар» по Ирану, чтобы склонить страну к заключению ядерной сделки. По информации Reuters, США рассматривают и точечные удары для устранения высокопоставленных иранских чиновников и командиров. Дональд Трамп дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки.

