Новосибирским фермерам выделили 200 млн руб. на выплаты из-за изъятия скота

Правительство Новосибирской области выделило около 200 млн руб. на компенсации и социальные выплаты в связи с изъятием и ликвидацией домашнего скота. Об этом заявил глава департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

«Управлением ветеринарии Новосибирской области выплаты осуществлены 21 собственнику изъятых животных. Министерством труда и социального развития принято 54 заявления на получение социальных выплат», — сообщил господин Нешумов. Он отметил, что перечисление соцвыплат началось, и сегодня–завтра деньги поступят 16 получателям.

Чиновник отметил, что прием необходимых документов развернут на территории затронутых заболеванием населенных пунктов. По его словам, власти региона также проводят встречи с жителями, чтобы убедить их в необходимости соблюдать требования ветеринарных служб и разъяснить меры поддержки.

В Новосибирской области введен режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди крупного рогатого скота. СКР начал проверку действий областного минсельхоза, а также массовых жалоб фермеров на изъятие скота. Местные власти предложили предпринимателям обращаться в ветеринарные службы для подачи заявок на компенсации. Возмещение осуществляется в размере стоимости изъятых и убитых животных на день до принятия решения об установлении карантина. В Новосибирском центре ветеринарно-санитарного обеспечения ответственность за распространение инфекций возложили на фермеров.