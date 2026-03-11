СКР начал проверку после жалоб на массовое изъятие скота в Новосибирской области

Следственный комитет России организовал доследственную проверку по факту возможной халатности должностных лиц Минсельхоза Новосибирской области, пишут «Известия» со ссылкой на источник. Массовый забой животных проводится в нескольких районах области из-за вспышек пастереллеза и бешенства. Причиной распространения инфекций чиновники называют аномально снежную зиму.

Как сообщили источники «Ъ» на аграрном рынке, ситуация вызывает серьезные опасения бизнеса из-за слухов о том, что сейчас наблюдается вспышка не пастереллеза, а ящура. «Пастереллез не слишком опасен и не предполагает существенных мер по забою скота, в то время как ящур несет за собой серьезные риски»,— объясняет один из собеседников «Ъ». Официального подтверждения этих данных нет.

Вспышки заболеваний фиксируются в Сибири с конца 2025 года. В Республике Алтай к февралю число очагов выросло до 70, однако к началу марта ограничения начали снимать, сообщили региональные власти.

