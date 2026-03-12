В Новосибирской области сообщили о выплатах компенсаций за изъятый скот

Владельцам скота из Новосибирской области, изъятого во время противоэпизоотических мероприятий, следует обращаться в районные управления ветеринарии для подачи заявления на компенсацию. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии региона Алексей Магеров.

«Ситуация с изъятием животных зачастую проходит достаточно болезненно. В этих условиях очень важно оперативно отработать все поступившие заявления, чтобы как можно быстрее запустить механизм выплаты компенсаций, предоставить меры поддержки для восстановления домашнего поголовья и возместить понесенные убытки»,— заявил Алексей Магеров (цитата по пресс-службе Минсельхоза Новосибирской области).

Возмещение ущерба собственникам осуществляется в размере стоимости изъятых и убитых животных, сообщили в региональном Минсельхозе. Стоимость определяется на день, который предшествовал дню принятия решения об установлении карантина.

Накануне СУ СКР по Новосибирской области инициировало проверку должностных лиц регионального Минсельхоза по статье о халатности из-за вспышки пастереллеза, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления. Аналогичную информацию приводила газета «Известия». В некоторых районах области массово убивают скот из-за вспышек пастереллеза и бешенства.

Собеседники «Ъ» на аграрном рынке заявили, что у бизнеса есть серьезные опасения, связанные со слухами о том, что сейчас наблюдается вспышка не пастереллеза, а ящура. Пастереллез не предполагает существенных мер по забою скота, отметил один из собеседников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мясо как подкосило».