Ветеринары обвинили фермеров во вспышке болезней скота в Новосибирской области

Причиной распространения заболеваний среди крупного рогатого скота в Новосибирской области стали нарушения при ведении личных подсобных хозяйств. Такое мнение высказал начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

«Как бы это печально сейчас ни звучало, но, к сожалению, сегодня модель ведения личного подсобного хозяйства, она на самом деле нормативно и процессуально не определена»,— сказал господин Шмидт на брифинге (цитата по ТАСС).

Юрий Шмидт намерен провести детальный анализ ситуации, пересмотреть алгоритмы взаимодействия ветеринарной службы и органов власти, а также уточнить правовое регулирование. Он указал, что высокая скученность животных, отказ от ветеринарного обслуживания и игнорирование вакцинации способствовали распространению инфекции.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек бешенства и пастереллеза, сообщал министр сельского хозяйства Андрей Шинделов. По его словам, последние случаи выявили в начале марта, после санитарных мероприятий новые очаги не фиксируются.

СКР начал проверку действий областного минсельхоза и жалоб фермеров на массовое изъятие скота. Власти предложили владельцам животных обращаться в районные ветеринарные службы для оформления компенсаций.

