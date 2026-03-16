Режим ЧС ввели в Новосибирской области из-за массового заболевания скота

В Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек заболеваний бешенством и пастереллезом среди крупного рогатого скота. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

«Режим ЧС введен на территории всей Новосибирской области», - сказал министр (цитата по ТАСС). По его словам, мера позволит координировать действия профильных властей и купировать перемещение животных и продукции.

Глава новосибирского минздрава уточнил, что последние вспышки заболевания были выявлены в регионе в начале марта, «более 10 дней» назад. В тех районах, где провели санитарные мероприятия, «никакого появления новых очагов не наблюдается», подчеркнул министр.

Вспышка пастереллеза в Сибири стала предметом проверки Следственного комитета в адрес регионального минсельхоза. Только в Новосибирской области выявили 42 очага инфекции. Участники рынка опасались эпизоотии ящура, что может привести к ограничению экспорта из России мяса и молочной продукции. Также СКР начал проверку жалоб новосибирских фермеров на массовое изъятие скота. После этого новосибирский минсельхоз предложил владельцам скота обращаться в районные управления ветеринарии для подачи заявлений на компенсацию.

