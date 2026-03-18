В Тегеране хоронят Али Лариджани

В Тегеране проходят похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и его сына, а также командира добровольческих сил «Басидж» Голамреза Сулеймани и моряков потопленного корабля Dena. На площади Энгелаб прошла траурная процессия, сообщает Tasnim.

Али Лариджани погиб вместе с сыном при ударе по Тегерану 17 марта. Армия обороны Израиля утверждала, что господин Лариджани «фактически был лидером» Ирана. МИД Ирана назвал убийство терактом и призвал Совбез ООН привлечь причастных к ответственности.

О гибели Голамреза Сулеймани КСИР сообщил 17 марта. Он возглавлял военизированное ополчение «Басидж» на протяжении шести лет. Организация действует как внутренняя полиция Ирана, участвует в том числе в подавлении протестов.

Фрегат ВМС Ирана Dena был атакован американской подводной лодкой у берегов Шри-Ланки 4 марта. На борту находились около 180 человек. 87 из них погибли, 32 человека были спасены, остальные числятся пропавшими без вести.