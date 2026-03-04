Пентагон показал видео потопления иранского фрегата подлодкой США

Пентагон опубликовал видеозапись атаки американской подводной лодки на фрегат Dena ВМС Ирана в Индийском океане. Согласно представленным кадрам, после удара торпеды на корабле начался пожар, затем последовал мощный взрыв. Предположительно, сдетонировал боекомплект.

Атаку подтвердил министр войны США Пит Хегсет. По его словам, иранский корабль «чувствовал себя в безопасности в международных водах, но был подбит торпедой».

После поступления информации о ЧП власти Шри-Ланки развернули спасательную операцию. Сообщалось об эвакуации порядка 30 моряков, их доставили в ланкийские больницы. Из воды, по последним данным, достали тела 87 иранских моряков. Всего на борту могло быть около 180 человек.