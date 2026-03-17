В КСИР подтвердили смерть командующего «Басидж» Сулеймани

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил смерть командующего военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамреза Сулеймани. Об этом сообщает телеканал Iran International.

О ликвидации командира «Басидж» Голамреза Сулеймани заявила сегодня пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он возглавлял ополчение шесть лет.

«Басидж» — одна из пяти сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Организация действует как внутренняя полиция Ирана, участвуя в том числе в подавлении протестов.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При атаках на Исламскую Республику погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, главнокомандующий КСИР, начальник Генштаба, министр обороны и секретарь Совета по обороне.