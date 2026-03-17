ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира иранского ополчения «Басидж»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира иранского полувоенного ополчения «Басидж» Голамреза Сулеймани. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Командир «Басидж» Голамреза Сулеймани

По данным израильской армии, 16 марта военно-воздушные силы страны нанесли удар по Тегерану, при котором погиб господин Сулеймани — он возглавлял «Басидж» шесть лет. Иранская сторона не давала официального подтверждения этой информации.

Ополчение «Басидж» было сформировано в 1979 году. Это одна из пяти сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Организация действует как внутренняя полиция Ирана, активно участвуя в подавлении протестов.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При атаках на Исламскую Республику погибли несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана, в том числе главнокомандующий КСИР, начальник Генштаба, министр обороны и секретарь Совета по обороне.

