МИД Ирана назвал терактом убийство Али Лариджани

МИД Ирана назвал убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани терактом. Тегеран призвал Совбез ООН и другие международные организации привлечь к ответственности причастных к убийству.

«Подобного рода теракты не только не подорвут железную волю иранской нации в вопросах сохранения безопасности и защиты национальных интересов, но и в разы увеличат решительность народа и официальных лиц к защите своей родины»,— указано в заявлении МИДа Ирана.

17 марта об убийстве Али Лариджани заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), затем информацию подтвердили власти Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о массированных ударах по территории Израиля. В Тель-Авиве были поражены более 100 целей, в том числе военные объекты, утверждал КСИР.