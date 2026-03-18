Зампред комитета ЖКХ мэрии Курска выплатит штраф за неубранный снег

Мировой судья судебного участка № 2 Центрального округа Курска привлек к административной ответственности заместителя председателя комитета ЖКХ мэрии облцентра Дмитрия Падюкова за несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ). Чиновник признал вину, его обязали выплатить штраф в размере 20 тыс. руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В ходе проверки в феврале 2026 года специалисты выявили на проезжей части улицы Горького в облцентре снежный накат толщиной до 5 см при истекшем нормативном сроке уборки. Там же на тротуаре обнаружили уплотненный снег высотой 11 см. Аналогичные нарушения нашли на улицах Володарского, Никитской, Ахтырской, Льва Толстого, Профсоюзной, 2-й Восточной, Цюрупы, Чапаева, Парижской Коммуны, Пушкинской, Железнодорожной, Калинина и на тротуарах по улицам Перекальского, Володарского, Мирной и Хуторской.

В суде чиновник пояснил, что на момент проверки у комитета ЖКХ не было заключенных муниципальных контрактов на содержание дорог и тротуаров. При этом обязанность по их своевременному подписанию возложена на председателя ведомства.

В конце февраля губернатор Курской области Александр Хинштейн констатировал рост числа жалоб на уборку снега в регионе, поручив прокуратуре проверить отдельные направления этой работы. Он также раскритиковал федеральные торговые сети и маркетплейсы за ненадлежащую очистку прилегающих территорий.

В начале марта господин Хинштейн обратился в региональный политсовет «Единой России» с требованием приостановить членство и освободить от должности председателя городского собрания Курска Владимира Токарева. Поводом послужило, в частности, неудовлетворительное выполнение контрактов на уборку снега в облцентре. Как заявил губернатор, с тремя компаниями, включая ООО «Интеграл-строй», совладельцем которого является супруга господина Токарева, соглашения были досрочно расторгнуты. В итоге после обращения губернатора курское отделение ЕР приостановило членство чиновника. На прошлой неделе горсобрание облцентра также одобрило отставку Владимира Токарева.

Кабира Гасанова