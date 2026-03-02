Хинштейн обратится в ЕР для отставки председателя горсобрания Курска Токарева

Губернатор Курской области Александр Хинштейн решил обратиться в региональный политсовет партии «Единая Россия» с требованием приостановить членство и освободить от должности председателя городского собрания облцентра Владимира Токарева. Об этом глава региона заявил в ходе заседания облправительства. Причиной для обращения могут послужить выполнение контрактов на уборку снега в Курске и нарушения при строительстве конно-спортивного комплекса на берегу реки Сейм.

По словам господина Хинштейна, контракты на уборку снега в Курске были досрочно расторгнуты с тремя компаниями, в том числе с ООО «Интеграл-строй», совладельцем которой является супруга господина Токарева. Всего с фирмой, аффилированной с председателем горсобрания, было заключено 12 госконтрактов по содержанию дорог в регионе на общую сумму 1,3 млрд руб.

«Все контракты были заключены с вашей семейной организацией как с единственным поставщиком. Усматриваю в этом не только признаки конфликта интересов, но и нарушения антимонопольного законодательства. Ситуация, когда депутат горсобрания голосует за формирование бюджета, а потом часть из этих денег попадает в его семейный бюджет, вызывает, мягко говоря, недоумение»,— сказал глава региона, обращаясь к Владимиру Токареву.

Он также предложил выполнять работы по содержанию дорог за счет муниципальных учреждений, а не за счет частных компаний, чтобы «на этом зарабатывало государство, а не талантливые жены представителей власти». Глава региона добавил, что все 100% акций одного из ключевых дорожных подрядчков Курска ООО «Благоустройство» возвращаются в собственность города. При этом практику, при которой контракты заключаются не на срок, а на объем выполнения работ, губернатор назвал «порочной».

Господин Токарев не прокомментировал заявления Александра Хинштейна. Вместо этого он сказал, что «подрядные организации делают все возможное» и предложил «раньше времени запускать асфальтовые заводы», чтобы обеспечить литым асфальтом муниципалитеты. Министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Замарев возразил председателю горсобрания, что два завода по производству литого асфальта уже запущены.

Кроме того, Александр Хинштейн возмутился тем, как ведутся работы по строительству конно-спортивного комплекса на арендованном семьей депутата участке площадью 3,5 га на берегу реки Сейм. Министр природных ресурсов региона Максим Левин рассказал, что на объект отсутствуют необходимые разрешения и проектно-сметная документация, а работы проводятся с нарушением технологий. По словам министра, действия, связанные с реализацией проекта, противоречат водному законодательству и могут «нанести ущерб экосистеме».

«Мы начали борьбу с незаконным ограничением доступа граждан к воде. На этом фоне работы на арендованном вашей семейной фирмой участке я воспринимаю как открытый вызов и демонстрацию наплевательского отношения к жителям»,— возмутился господин Хинштейн.

Он добавил, что действия Владимира Токарева «позорят, дискредитируют и государство, и власть, и конкретно партию». Решение о дальнейших действиях будет принято на заседании регионального политсовета ЕР. В настоящее время господин Токарев продолжает исполнять свои обязанности.

Владимир Токарев стал председателем горсобрания Курска в 2022 году, после того как был избран новый созыв парламента. Он является одним из наиболее опытных депутатов городского собрания: политик входил в шесть последних созывов.

В конце февраля курский губернатор Александр Хинштейн заявил о чрезмерном количестве жалоб на уборку снега в регионе и облцентре, поручив проверить отдельные направления этой работы прокуратуре.

Егор Якимов