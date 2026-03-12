Горсобрание Курска одобрило отставку председателя Владимира Токарева

Депутаты горсобрания Курска на сегодняшнем внеочередном заседании одобрили досрочную отставку председателя Владимира Токарева. С 13 марта обязанности главы городского парламента будет исполнять его заместитель Елена Беседина («Единая Россия»). Об этом сообщили в горсобрании.

Сегодняшнее заседание горсобрания Курска было внеочередным, его созвали ради решения вопроса об отставке спикера

Фото: Курское городское собрание депутатов Сегодняшнее заседание горсобрания Курска было внеочередным, его созвали ради решения вопроса об отставке спикера

Фото: Курское городское собрание депутатов

Елена Беседина родилась в Курске в 1969 году. В 1994 году окончила Курский государственный пединститут (ныне — Курский госуниверситет) по специальности «Учитель начальных классов», в 2009-м — Курский институт государственного и муниципального управления (ныне — Курская академия государственной и муниципальной службы) по специальности «Государственное, муниципальное управление». С 1988-го по 2022 год работала в школе №35 Курска, где прошла путь от учителя начальных классов до директора, затем стала зампредом горсобрания. Также является секретарем первичного отделения «Единой России».

«Надеюсь, что эта история станет поучительной и для исполнительной, и для законодательной власти. Время "договорняков" и "властных междусобойчиков" на Курской земле закончилось. Никому не дозволено подрывать доверие людей к государству»,— прокомментировал решение губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Владимир Токарев возглавлял Курское городское собрание с 2022 года. Он написал заявление о выходе из партии и отставке с поста спикера в середине прошлой недели. Перед этим губернатор Александр Хинштейн на совещании в облправительстве рассказал, что супруга господина Токарева является совладелицей фирмы, занимающейся уборкой Курска от снега и незаконным строительством на берегу реки. «…Ситуация, когда депутат горсобрания голосует за формирование бюджета, а потом часть из этих денег попадает в его семейный бюджет, вызывает, мягко говоря, недоумение»,— сказал тогда глава региона.

Правительство Курской области направило в прокуратуру и Росприроднадзор информацию о застройке прибрежной зоны Сейма, а также о контрактах на уборку Курска с «семейной» фирмой Токаревых. Александр Хинштейн подчеркнул, что отставка с поста главы горсобрания не снимает с Владимира Токарева ответственности за возможные правонарушения.

Алина Морозова