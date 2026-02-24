Хинштейн заявил о неготовности убирать снег возле «Пятерочек»

На еженедельном совещании правительства Курской области губернатор Александр Хинштейн резко раскритиковал федеральные торговые сети и маркетплейсы за неубранный снег на прилегающих к их объектам территориях в Курске и регионе, заявив о готовности вынести вопрос на федеральный уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поводом стало обсуждение состояния площадок у магазинов и пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В числе компаний, к которым возникли претензии, названы Wildberries Russ, Ozon, «Красное&Белое», «Пятерочка» (входит в Х5) и «Магнит». По словам чиновников, у большинства объектов не расчищены входные группы и парковочные карманы. «Как можно так наплевательски относиться к городу и к людям?»,— спросил Александр Хинштейн.

Отдельная критика прозвучала в адрес «Магнита», который не отреагировал на замечания. Ритейлер «не уважает своих покупателей», не расчищает вообще, даже маленькие пространства, доложено в ходе совещания. При этом первой на контакт вышла «Пятерочка». Сейчас с торговой сетью идет работа по фотофиксации парковок и подходных путей, сеть приступила к расчистке. Курские власти связывают недоработки с «человеческим фактором».

Губернатор, однако, дал понять, что ограничиваться внутренними обсуждениями не намерен.

«Я готов подключиться не с точки зрения вместо "Пятерочки" убирать прилегающую территорию, мне пока здоровье, к сожалению, не позволяет, а с точки зрения вмешательства на федеральном уровне»,— заявил он.

Господин Хинштейн поручил отработать ситуацию с профильным заместителем и подготовить информацию для возможного обращения в Минпромторг России. «Я уверен, что сейчас нас слышат руководители региональных сетей»,— добавил глава региона, поинтересовавшись, кто из компаний еще не отреагировал на замечания.

«Понятно, как учил нас один политический деятель "Нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради 300% прибыли". Понятно, что любой собственник не заинтересован в том, чтобы тратить дополнительные средства. Но когда у него нет вариантов, когда штрафные санкции и риски, репутационные потери, становятся кратно выше, чем затраты на содержание... Здесь идет расчет не на сознательность, а на экономику»,— заявил господин Хинштейн.

В ходе обсуждения решено провести дополнительные проверки на региональном уровне. В целом на еженедельном совещании правительства обсуждали много проблем, связанных с уборкой снега.

Анна Швечикова