Хинштейн: на уборку снега слишком много жалоб

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на еженедельном совещании правительства региона заявил о чрезмерном количестве жалоб на уборку снега в регионе и облцентре, поручив проверить отдельные направления этой работы прокуратуре.

Фото: администрация Курска

В городе Курске речь идет о договорах, заключенных прежними областными властями с тремя подрядными компаниями сроком на три года — на 2024, 2025 и 2026 годы. Сейчас контракты продолжают действовать, однако предусмотренные ими объемы работ и финансирование полностью выбраны — уже к 26 января. Курские власти поднимают акты приемки и проверяют, каким образом осуществлялось закрытие объемов.

Господин Хинштейн подчеркнул, что предыдущие зимы были малоснежными, а зима 2025 года, по его оценке, не сопровождалась обильными снегопадами.

Он напомнил, что в тот период регион обращался за дополнительной техникой в Москву, и мэр столицы Сергей Собянин направлял ее в Курск. Господин Хинштейн поручил комитету региональной безопасности и правовому департаменту проверить, каким образом подрядчики могли выполнить весь предусмотренный контрактами объем работ и кто осуществлял их приемку. Материалы направят в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу. Он заявил о необходимости установить, не содержатся ли в ситуации признаки картельного сговора.

В связи с исчерпанием объемов по действующим контрактам власти были вынуждены объявлять краткосрочные закупки на уборку города. Разбирательство по прежним договорам продолжается.

Отдельно на совещании обсуждалась работа дорожных подрядчиков в Курской области. Так, глава региона обратил внимание на работу с воронежским подрядчиком «Газресурс», обслуживающим ряд районов — включая Горшеченский, Курский и Касторенский. Глава Горшеченского района Андрей Амерев сообщил о наличии жалоб на деятельность компании. Обращения граждан также фиксируются в Курском районе, однако «вопросы решаются в ручном режиме» при взаимодействии с подрядчиком. С этой позицией согласились остальные главы.

Александр Хинштейн заявил о необходимости детально разобраться с работой компании, вплоть до пересмотра договорных отношений. Он подчеркнул, что при сохранении жалоб и ненадлежащем исполнении обязательств подрядчик может прекратить работу в регионе. Губернатор добавил, что ранее лично предупреждал представителей компании о требованиях к качеству выполняемых работ.

На прошлой неделе в Курской области отменяли подвоз детей в школы: их переводили на дистант из-за сильного снегопада.

Анна Швечикова