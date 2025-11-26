Обвиненный во взятках бывший замглавы Рыбинска не может попасть на СВО

Бывший первый заместитель главы Рыбинска Ярославской области Иван Дубино просит отправить его на СВО, однако не может получить согласия. Об этом сообщает портал «Черемуха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

С ходатайством об отправке на специальную военную операцию обвиненный в коррупции чиновник обратился на очередном заседании по его уголовному делу. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее на СВО ушел другой обвиняемый, бывший гендиректор «Рыбинской генерации» Виктор Тамаров. Иван Дубино подавал аналогичные заявления в Минобороны, но не получил согласия.

«Я не получил никаких объяснений в свой адрес, почему мне нельзя идти на СВО. Почему я должен дожидаться окончания судебного процесса, потому что кому-то так нужно. Я пытаюсь донести до министерства обороны, что мне не дают воспользоваться законом»,— приводит «Черемуха» высказывания подсудимого на заседании.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как отправка на СВО не находится в компетенции судебной власти. «Ъ-Ярославль» сообщал, что Иван Дубино обвиняется в получении взятки совместно с бывшим гендиректором «Рыбинской генерации» от главного инженера ООО «СевЗапРазвитие», сына председателя муниципалитета Ярославля Михаила Калинина. По версии следствия, деньги передавались за беспрепятственную приемку работ в рамках контракта по модернизации теплосетей Рыбинска за счет бюджета. Калинин уже осужден и отбывает наказание. Дело Ивана Дубино рассматривается в Дзержинском суде Санкт-Петербурга.

Антон Голицын