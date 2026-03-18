Обвиняемого в похищении девочки в Смоленске нашли мертвым в СИЗО

В СИЗО обнаружили тело обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Об этом сообщили «РИА Новости» в силовых структурах региона. В правоохранительных органах сказали ТАСС, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Обвиняемый умер 18 марта в 3:00 мск, утверждает собеседник ТАСС. В феврале мужчину и его предполагаемую сообщницу арестовали до 25 апреля.

По данным следствия, 24 февраля девочка пошла на прогулку с собакой и не вернулась домой. Через два дня ее обнаружили в квартире с 43-летним мужчиной, который ранее был судим, а также с его 51-летней сожительницей. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело о похищении человека. Потерпевшая была госпитализирована, ее состояние оценивали как удовлетворительное. Врачи установили, что девочка не подвергалась насилию.