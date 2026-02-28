Обвиняемого в похищении девочки в Смоленске арестовали на два месяца

В Смоленске суд арестовал до 25 апреля обвиняемого в похищении девятилетней девочки. Об этом сообщил ТАСС.

Утром 24 февраля девочка пошла на прогулку с собакой и не вернулась домой. 26 февраля ее обнаружили в квартире с 43-летним мужчиной, который ранее был судим, а также с его 51-летней сожительницей. Обоих подозреваемых задержали, в их отношении возбуждено уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК РФ). По словам обвиняемой, девочка о себе ничего не рассказывала, а предполагаемый похититель запретил ей задавать вопросы.

В оперативных службах сообщили, что похититель заклеил ребенку рот скотчем и вынес ее в сумке. Его засекли камеры видеонаблюдения. Потерпевшую госпитализировали, ее состояние оценивали как удовлетворительное. Врачи установили, что девочка не подвергалась насилию. С ней работают психологи. По некоторым данным, ребенка уже передали матери.