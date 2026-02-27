Найденную после похищения в Смоленске девочку поместили в больницу

С найденной после похищения 9-летней девочкой в Смоленске работают психологи, заявили «РИА Новости» в силовых структурах региона. Ребенок находится в больнице, ее состояние удовлетворительное. Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске начал давать показания, уточнил собеседник агентства.

Девочка пропала утром 24 февраля: около восьми утра она вышла на прогулку с собакой и не вернулась. Ребенка нашли в квартире с ранее судимым 43-летним мужчиной и его сожительницей. Подозреваемого в похищении задержали, следствие будет ходатайствовать о его аресте. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК). Мотивы похитителя пока неизвестны.