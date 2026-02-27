СКР просит арестовать подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

Пропавшую в Смоленске 9-летнюю девочку нашли в квартире с ранее судимым 43-летним мужчиной и его сожительницей. Подозреваемого в похищении задержали, сообщила пресс-служба СКР. Следствие будет просить суд отправить мужчину под арест.

Происшествие квалифицировали по признакам статьи «Похищение человека» (ст. 126 УК). Следователи осмотрели автомобиль, который попал на камеру видеонаблюдения в момент пропажи девочки.

Девочка пропала утром 24 февраля. Около восьми утра она вышла на прогулку с собакой и не вернулась. Собака, с которой гуляла исчезнувшая девочка, вернулась домой без нее. Утром того же дня возле дома девочки был замечен серый автомобиль, из которого выходил мужчина.