Главные новости за 17 марта. Кавказ

В Дагестане задержали бывшего главу минстроя Артура Сулейманова. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УКР РФ).

Минстрой Дагестана реализует масштабные проекты комплексного развития территорий с общим объемом инвестиций 177,3 млрд руб., которые преобразят городскую среду Махачкалы, создадут жилье на 2 млн кв. м и укрепят инфраструктуру.

Директор медицинского центра СКФУ Сергей Кубанов предупреждает: наушники на высокой громкости разрушают слух у молодых людей. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году проблемы со слухом возникнут у 2,5 млрд человек, или каждого четвертого жителя планеты, а сейчас уже 1,1 млрд подростков и молодежи от 12 до 35 лет рискуют тугоухостью из-за музыки в смартфонах.

За год в Ставропольском крае оцифровали 174,6 тыс. архивных документов. Это около 17 млн листов, что составляет 6% от всего объема документов.

Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу заместителя руководителя управления Росреестра по Дагестану Рашидхана Абдуллаева. Чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.