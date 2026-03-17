В Ставропольском крае оцифровали более 174,7 тысячи архивных документов

За год в Ставропольском крае оцифровали 174,6 тыс. архивных документов. Это около 17 млн листов, что составляет 6% от всего объема документов. Об этом в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщила председатель регионального комитета по делам архивов Валерия Болотова.

В государственных и муниципальных архивах края хранится более 3 млн единиц хранения, отражающих историю заселения, освоения и развития края и Северного Кавказа с начала XVIII века.

«Нет цели оцифровать все 100%, просто нет потребности в этом. Надо распознать текст, чтобы можно было искать по поисковой системе внутри самого текста документа. Но метрики — тексты рукописные, и здесь пока наш искусственный интеллект не дает стопроцентной гарантии распознавания текста»,— отметила Валерия Болотова.

Ежегодно фонд пополняется на 20 тыс. единиц хранения.

Мария Хоперская