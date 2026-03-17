Ставропольские ученые подтвердили опасность наушников для слуха человека

Директор медицинского центра СКФУ Сергей Кубанов предупреждает: наушники на высокой громкости разрушают слух у молодых людей, сообщает пресс-служба университета.

По прогнозам ВОЗ, к 2050 году проблемы со слухом возникнут у 2,5 млрд человек, или каждого четвертого жителя планеты, а сейчас уже 1,1 млрд подростков и молодежи от 12 до 35 лет рискуют тугоухостью из-за музыки в смартфонах. В Ставропольском крае врачи фиксируют рост случаев среди школьников — до 30% подростков жалуются на снижение слуха, и эта доля растет ежегодно.

Сергей Кубанов объясняет: громкие звуки повреждают волосковые клетки внутреннего уха, которые превращают волны в нервные импульсы для мозга. Эти клетки не восстанавливаются, поэтому даже комфортная громкость выше 80 децибел приводит к необратимой нейросенсорной тугоухости при прослушивании свыше часа. Молодежь часто выкручивает звук до 105 дБ — это втрое превышает безопасный предел, рекомендованный ВОЗ в 60% от максимума и час в день.

Эксперт опровергает мифы. Ухо не «самовосстанавливается» после серьезной травмы: легкий шум уходит за часы, но гибель рецепторов необратима без немедленного лечения. Хронический тиннитус — звон в ушах дольше суток — сигнализирует о повреждениях, и игнорирование ускоряет тугоухость. Молодые люди ошибочно считают потерю слуха уделом стариков, хотя в России 30% школьников уже пострадали от наушников.

Симптомы просты: заложенность уха, звон, временная глухота, головокружение. Сергей Кубанов настаивает: при любом из них бегите к отоларингологу — ранняя аудиометрия спасает слух. В СКФУ центр ежегодно обследует сотни студентов, подтверждая тренд: 25% подростков и 48% молодежи в зоне риска по глобальным данным из 33 исследований с 19 тыс. участников. Врачи советуют перерывы каждые 60 минут, громкость ниже 75 дБ и внешние колонки вместо вкладышей.

Станислав Маслаков