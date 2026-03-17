Замглавы Росреестра Дагестана арестован по делу о мошенничестве

Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу заместителя руководителя управления Росреестра по Дагестану Рашидхана Абдуллаева. Чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РИА Новости сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

«Абдуллаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Кировским районным судом Махачкалы он заключен под стражу на два месяца»,— сказала представитель суда.

Мера пресечения действует в течение двух месяцев. Подробности дела не раскрываются.

Тат Гаспарян