В 2025 году Ставропольский край фактически посетило свыше 8,4 млн туристов

В минувшем году Ставрополье гостило более 8,4 млн уникальных посетителей. Таковы результаты анализа big data от одного из крупнейших сотовых операторов, сообщил «Ъ-Кавказ» министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Фото: пресс-службы министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

По его словам, эта цифра значительно превышает данные официальной статистики по размещенным туристам. «Эти данные позволяют увидеть нам полную картину турпотока, включая однодневных экскурсантов (а это — более 4,1 млн человек) и гостей, остановившихся в частном секторе, что подчеркивает общую привлекательность региона для самой широкой аудитории»,— говорит министр.

При этом официальные данные Росстата, фиксирующие именно размещенных туристов, также демонстрируют рекорд: за 11 месяцев 2025 года турпоток достиг 2,6 млн человек, обеспечив краю первое место в Северо-Кавказском федеральном округе с отрывом более чем в два раза.

«Этот рост — не случайность, а отражение глубинных качественных изменений в отрасли. Важнейшим индикатором является экономический эффект: предварительные расходы туристов за 2025 год превысили 49 млрд руб. Мы видим качественного, лояльного гостя: средняя продолжительность его пребывания составляет 7,5 суток, ежедневные траты (без учета проживания) — около 2,5 тыс. руб., а средний чек за проживание превышает 10 тыс. руб. в сутки, что говорит о востребованности наших оздоровительных, медицинских и SPA-услуг»,— говорит Андрей Толбатов.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ» со ссылкой на главу региона Владимира Владимирова, Ставропольский край в 2025 году не ощущает серьезного влияния от санкций и продолжает привлекать стабильный поток зарубежных путешественников. «Россия и регион остаются привлекательными для туристов несмотря на сложности в международных отношениях»,— подчеркнул господин Владимиров.

По словам Андрея Толбатова, в 2025 году Ставропольский край посетили более 427 тыс. иностранных туристов. В топ-5 вошли гости из Армении (65,9 тыс. человек), Китая (почти 57 тыс. человек), Нидерландов (56,5 тыс. человек), Беларуси (46,5 тыс. человек) и Узбекистана (44 тыс. человек).

«Интересный факт: в 2025 году Ставрополье посетили туристы одной из пяти самых маленьких стран в мире — Монако (два человека), а также туристы из самой отдаленной (16,1 тыс. км) от края страны — Новой Зеландии (25 человек). Таким образом, комплексное рассмотрение официальной статистики и аналитики больших данных убедительно доказывает: туристический поток — это прямое следствие нашей стратегии, создающей прочную основу для дальнейшего роста»,— резюмирует господин Толбатов.

Дмитрий Михеенко