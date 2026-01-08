Рекордные вложения и миллионы гостей

По итогам 2025 года Ставропольский край примет 9,8-10 млн туристов. Это —рекордный показатель для региона. С одной стороны, росту турпотока способствует реализация инвестпроектов, благодаря которым на Ставрополье появляются новые гостиницы и отели, тысячи дополнительных койко-мест, в том числе, в санаториях КМВ. С другой стороны, масштабные мероприятия позволяют привлекать в край десятки тысяч гостей из других субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Перспективы развития туризма на Ставрополье связаны с реализацией инвестпроектов на общую сумму 314,2 млрд руб. и дальнейшим увеличением объема вложений в несколько раз.



Масштабные проекты

В минувшем году в санаторно-курортной сфере Ставрополья инвесторы реализовали 21 проект на общую сумму 16,6 млрд руб. Инициаторы делали упор на развитии санаторно-курортной инфраструктуры, открытии новых гостевых объектов. Это позволило создать в крае 2,1 тыс. койко-мест и 1,5 тыс. рабочих мест. Так, в городах Кавказских Минеральных Вод (КМВ) завершилось строительство гостиниц и модульных средств размещения, включая отели на 300 мест с образовательными программами для туристов. Для сравнения, в 2024 году в регионе было завершено 12 инвестпроектов на 6,1 млрд руб. Это позволило создать в общей сложности 1,2 тыс. койко-мест и 400 рабочих мест.

Ключевые инициативы инвесторов также включали модернизацию курортов КМВ: обустройство маршрутов, покупку снаряжения и др. Появились новые экскурсионные направления (к 300 существующим добавили еще шесть), а также инновационные производства с экскурсиями.

Все это способствовало рекордному турпотоку: почти 6,2 млн путешественников за девять месяцев. По прогнозам экспертов, по итогам 2025 года Ставрополье посетят 9,8-10 млн туристов. Для сравнения, в 2024 году край посетили более 8,5 млн человек.

Всего сейчас в туристической отрасли края идет реализация 51 проекта на общую сумму 96,6 млрд руб. Акцент — на строительство средств размещения, создание пляжей и круглосуточных бассейнов, установку туристического оборудования и др. направления. Благодаря этим проектам, в регионе будет дополнительно создано 15 тыс. койко-мест и 7 тыс. рабочих мест.

Крупные события

Событийный туризм стал хитом 2025 года: регион провел 11 крупных фестивалей, поддержанных нацпроектом «Туризм и гостеприимство». Как отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов, эти фестивали были ориентированы на семейный досуг. Интерактивные программы и шоу рассчитаны на все возрастные категории. Мероприятия были бесплатными для посетителей и гостей региона. Наиболее яркие примеры — фестиваль «Пятигорск. История и современность» (17–18 мая) с концертами и костюмированными шоу, 3D-маппинг «Живая вода» в Кисловодске (12–14 июня), Фестиваль воздухоплавания в Ессентуках. Он проходил с 27 по 31 августа. В это же время в Железноводске работал кинофестиваль «Феррум» (FERRUM).

Кстати, минувшее лето в регионе запомнилось и яркими спортивными событиями. Речь, в частности, о «Кайт-фестивале на озере Маныч. Ставрополье рулит» с кайтсерфингом и ярмаркой. Он состоялся 29 июня и собрал около 10 тыс. зрителей. По данным министрерства туризма и оздоровительных курортов региона, на озеро Маныч-Гудило приехали более 20 спортсменов из разных регионов и даже стран. Например, один из участников прибыл из Аргентины.

Осенью в Ставропольском крае проходили такие крупные мероприятия, как «Наследие степей и гор» (13 сентября), с реконструкцией скифского быта, и фестиваль этнической музыки «Песни ветра» (11 октября), который посетили более 15 тыс. человек. Он проходил на территории Татарского городища, расположенного на южной окраине Ставрополя. Творческие коллективы из краевого центра, Новороссийска и Калмыкии исполнили композиции на традиционных инструментах. Гости праздника могли также поучаствовать в экскурсии по древнему городищу, запускали воздушных змеев и пробовали блюда традиционной кухни.

Заграничные гости

Ставропольский край в 2025 году принял 156 тыс. зарубежных туристов. Это составляет 87% от досанкционного показателя (179 тыс. человек). Об этом в декабре сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Глава Ставрополья отметил, что территория не ощущает серьезного влияния от санкций и продолжает привлекать стабильный поток зарубежных путешественников. «Россия и регион остаются привлекательными для туристов несмотря на сложности в международных отношениях»,— подчеркнул Владимир Владимиров.

Особое внимание губернатор обратил на развитие фестиваля уличных культур «Кардо». В первые годы он собрал представителей лишь семи государств, а в 2025-м привлек участников из 57 стран, из которых только 14 являются дружественными. В 2026 году организаторы фестиваля ожидают гостей минимум из 63 государств.

«Согласно анализу базы данных, предоставленных сотовым оператором, только с января по июнь (2025) года наш регион принял около 4,5 млн гостей. Это на 400 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. География наших гостей весьма обширна. Наибольшая доля туристов приходится на жителей Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Кабардино-Балкарской Республики и Московской области. Наибольшей популярностью пользуются города-курорты КМВ, город Минеральные Воды и краевая столица»,— комментировал ранее «Ъ-Кавказ» Андрей Толбатов.

Нормативные акты

В 2025 году Ставрополье приняло несколько ключевых документов для регулирования туризма. Так, закон от 21 июля № 71-кз «О проведении на территории Ставропольского края эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» усилил рамки туристической деятельности. Постановление правительства от 21 марта № 141-п утвердило положение о региональном госконтроле (надзоре) в туристской индустрии.

Кроме того, регион стал инициатором введения курортного сбора в России. За семь лет эксперимента собрано более 2 млрд руб., которые направили на развитие инфраструктуры курортных городов.

«Сегодня, бывая в курортных городах, мы можем увидеть эти вложения: благоустроены скверы, фонтаны, курортные лестницы»,— комментировал инициативу председатель краевой думы Николай Великдань.

С 1 сентября край присоединится к эксперименту по легализации гостевых домов наряду с 18 другими регионами России. На Ставрополье насчитывается 160 таких объектов, а в каждом курортном городе 30-40% жилья сдают частники.

«Мы понимаем, что изменения законодательства коснутся многих людей, поэтому относимся к вопросу с особым вниманием», — подчеркнул председатель думы Ставрополья.

Цель — 1,5 трлн рублей

По данным правительства Ставропольского края, в 2025 году объем реализованных инвестиций в экономику региона достигнет 400 млрд руб. Это превысит рекордный показатель 2024 года — 384 млрд руб. Одна из причин роста — увеличение объемов вложений инвесторов в туристическую инфраструктуру. По данным минтузима региона, здесь в 2024 году были реализованы 12 инвестпроектов на общую сумму 6,1 млрд руб. В 2025-м, как уже отмечалось, инвесторы реализовали в этой сфере 21 проект на 16,6 млрд руб. Согласно долгосрочной стратегии развития края, с каждым годом инвестиции будут кратно увеличиваться.

Концепция развития Ставрополья до 2030 года включает шесть направлений: химический кластер в Буденновске, «зеленую» энергетику, промышленность, животноводство, логистику и туризм в Кавминводах. Так вот, только развитие КМВ предусматривает освоение 314,2 млрд руб. и создание 22,7 тыс. рабочих мест.

Ранее Владимир Владимиров заявлял о том, что в перспективе Ставропольский край привлечет 1,5 трлн руб. инвестиций для развития санаторно-курортной сферы.

«Развитие санаториев наших — это большие цифры. Мы нашли потенциальных инвесторов, но нам необходимо сформировать инфраструктуру — водообеспечение и водоотведение. Очень важный сегодня момент»,— подчеркнул глава региона.

В крае идет реализация крупнейших (по объемам вложений) проектов в других сферах экономики. Например, компания «Лукойл» инвестирует 200 млрд руб. в газохимический комплекс в Буденновске. Правительство региона ведет переговоры с холдингом «Дамате» о развитии переработки баранины. А это — еще десятки миллиардов рублей вложений.

Необходимость реализации таких проектов зафиксирована в долгосрочной стратегии социально-экономического развития края. Как и создание туристической инфраструктуры в городах региона, и совершенствование санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод. В этом плане освоение 314,2 млрд руб. с постепенным увеличением объемов вложений в несколько раз выглядит вполне реальным.

Тат Гаспарян