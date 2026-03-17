В ООН усомнились в идее военного сопровождения танкеров в Ормузском проливе

Сопровождение коммерческих судов в Ормузском проливе силами военно-морского флота какой-либо страны не гарантирует безопасность экипажей и груза. Такое мнение высказал Financial Times генеральный секретарь Международной морской организации ООН Арсенио Домингес.

Военно-морское сопровождение не может «на 100% гарантировать» безопасность, к тому же военная помощь «не является долгосрочным или устойчивым решением» для открытия важнейшего торгового пути, полагает господин Домингес.

«Это снижает риск, но он все еще существует. Торговые суда и моряки могут пострадать», — заявил чиновник.

Иран фактически заблокировал Ормузский пролив после начала совместной военной операции США и Израиля в конце февраля. Коммерческие суда разных стран неоднократно подвергались атакам в этом районе, при этом некоторым судам из «дружественных» Ирану стран удавалось проходить пролив без происшествий. Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские ВМС готовы сопровождать танкеры, однако, по данным СМИ, с начала эскалации американцы отклоняли все запросы судоходных компаний об организации военного эскорта. Власти Великобритании и ЕС отказались отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Дональд Трамп считает, что отказ Европы совместно с США обеспечить безопасность в этом районе указывает на то, что НАТО ждет «очень плохое» будущее.