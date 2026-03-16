Британия отклонила призыв Трампа о помощи в разблокировке Ормузского пролива

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не стал направлять военные корабли для помощи в разблокировке Ормузского пролива. По информации The Telegraph, правительство страны рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот.

Издание приводит комментарий министра энергетики Великобритании Эда Милибэнда заявившего, что правительство «активно изучает» возможные способы возобновления работы пролива и что «существуют разные способы, которыми мы могли бы внести свой вклад». По его словам, все варианты, которые могут помочь вновь открыть пролив «изучаются совместно с союзниками».

Отмечается, что Франция, Германия и Южная Корея также выразили нежелание отвечать на требование президента США из-за опасений по поводу того, что война в Иране затягивается на неопределенный срок. При этом отказ Великобритании направить военные корабли «рискует усугубить личный конфликт между Стармером и Дональдом Трампом».

По информации The Wall Street Journal, Белый дом на этой неделе намерен объявить о создании коалиции стран, готовых участвовать в защите судов, проходящих через Ормузский пролив. По словам Дональда Трампа, несколько государств уже взяли на себя обязательства помочь США в этой миссии.