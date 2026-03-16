Главы МИД стран ЕС отказались отправлять корабли в Ормузский пролив

Главы МИД стран Евросоюза решили не расширять военно-морскую миссию блока Aspides на Ормузский пролив. Об этом журналистам сообщила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

«В наших обсуждениях было явное стремление усилить эту операцию, но на данный момент не было желания менять мандат операции... Хотя Ормузский пролив находится в центре внимания, Красное море также остается критически важным»,— заявила госпожа Каллас (цитата по Reuters). Она также отметила, что страны ЕС намерены усилить миссию, поскольку «у нее не так много военно-морских сил».

Операцию Aspides одобрили в ЕС в феврале 2024 года. В совместном заявлении блока отмечалось, что главная цель операции — защитить международные коммерческие суда от нападения хуситов. В начале марта Financial Times писала, что расширить миссию на Ормузский пролив предложила Франция. По данным газеты, сейчас в миссии участвуют три судна из Франции, Испании и Греции.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Власти республики объявили о введении запрета на передвижение через Ормузский пролив, в том числе для коммерческих судов. 14 марта Дональд Трамп призвал союзников направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства. По информации The Wall Street Journal, Белый дом намерен объявить о создании коалиции по защите пролива уже на этой неделе.