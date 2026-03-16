Трамп предрек «плохое будущее» для НАТО из-за отказа помочь США в Ормузе

Президент США Дональд Трамп считает, что европейские страны должны присоединиться к военным действиям против Ирана и помочь разблокировать Ормузский пролив. В интервью Financial Times господин Трамп предупредил, что НАТО ждет «очень плохое» будущее, если союзники США не окажут помощь.

Фото: Luis M. Alvarez / AP

Фото: Luis M. Alvarez / AP

«Мы были очень милы (с НАТО.— “Ъ”). Нам не обязательно было помогать им с Украиной. Украина находится в тысячах миль от нас... Но мы помогли им. Теперь мы посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они придут на помощь»,— заявил господин Трамп.

Дональд Трамп считает, что страны, которые больше других зависят от поставок нефти через пролив, должны помогать его открывать для движения нефтяных танкеров. В ответ на вопрос о том, каких мер поддержки он ждет, господин Трамп заявил, что союзники должны прислать минные тральщики, которых у Европы гораздо больше, чем у США. Вместе с тем он рассчитывает на помощь европейского спецназа для нейтрализации иранских операторов БПЛА.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп на этой неделе намерен объявить о создании коалиции стран, готовых участвовать в защите судов, проходящих через Ормузский пролив. По словам президента США, несколько государств уже взяли на себя обязательства по защите судов.

Влад Никифоров