Блогер Лерчек начала курс химиотерапии

Врачи начали проводить курс химиотерапии блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой диагностировали онкологическое заболевание желудка четвертой степени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Его (курс химиотерапии.—“Ъ”) было необходимо начать экстренно, так как ситуация с состоянием здоровья Чекалиной непростая»,— сообщил ТАСС источник в окружении блогера. По его словам, Лерчек проходит лечение в центре онкологии имени Н. Блохина.

24 февраля Валерия Чекалина родила четвертого ребенка. Через несколько дней блогера доставили в реанимацию онкологического отделения. 8 марта господин Сквиччиарини сообщил, что у Лерчек диагностировали рак, который дал метастазы в легкие, ноги и позвоночник. По его словам, блогеру уже провели операцию на позвоночнике из-за разрушения некоторых позвонков.

Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема обвиняют в выводе более 250 млн руб. по поддельным документам на счета иностранной компании в ОАЭ. Деньги бывшие супруги получили с продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Валерия Чекалина отрицает вину. Фигуранты находятся под домашним арестом с октября 2024 года.

Подробности дела — в материале «Ъ».