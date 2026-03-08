У блогера Лерчек диагностировали рак

Врачи обнаружили у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом, метастазы в легких. Об этом сообщил отец ее ребенка Луис Сквиччиарини в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Чекалина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Валерия Чекалина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам господина Сквиччиарини, в конце февраля, когда Валерия Чекалина родила ребенка, врач заметила, что с плацентой «что-то не то», а потому ее отдали на гистологию. Результат показал наличие злокачественных клеток. Госпожа Чекалина проходила исследования, чтобы найти источник заболевания. Ей также провели операцию на позвоночнике, поскольку «несколько позвонков уже начали разрушаться», сообщил Луис Сквиччиарини.

«Во время домашнего ареста из-за проблем и болей Лера и ее адвокаты подавали прошение на разрешение посетить врача еще год назад. На что следователи и суд давали отказ. Мы теряли драгоценное время…»,— написал Луис Сквиччиарини.

Адвокат Валерии Чекалиной Олег Бадма-Халгаев сообщил ТАСС, что сейчас блогер находится в больнице, а потому ее участие в ближайших заседаниях остается под вопросом.

Валерия Чекалина родила четвертого ребенка 24 февраля, 2 марта ее выписали из больницы. На следующий день блогера доставили в реанимацию онкологического отделения. В феврале перед заседанием суда блогера уже госпитализировали из-за болей в суставе.

Блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в выводе более 250 млн руб. по поддельным документам на счета иностранной компании в ОАЭ. Деньги бывшие супруги получили с продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Валерия Чекалина отрицает вину, Артем Чекалин — признает частично.