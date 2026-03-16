Врачи оценили состояние блогера Лерчек как средней тяжести

В больнице им. Блохина блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) диагностировали онкологическое заболевание. Ее состояние врачи оценили как средней тяжести. Об этом в Гагаринском суде сообщила прокурор Наталья Кузьмина, передает ТАСС.

Блогер не участвует в сегодняшнем заседании по делу о выводе денег за рубеж. По словам адвоката Лерчек, она начала курс лучевой терапии. Лечение включает пять курсов.

24 февраля Валерия Чекалина родила четвертого ребенка. Через несколько дней ее госпитализировали в реанимацию онкологического отделения. 8 марта отец ребенка Луис Сквиччиарини сообщил, что у Лерчек обнаружили рак с метастазами в легкие, ноги и позвоночник. Врачи провели блогеру операцию на позвоночнике из-за разрушения позвонков, а 13 марта у нее начался курс химиотерапии.

Следствие считает, что Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем Чекалин вывели более 250 млн руб. на счета иностранной компании в ОАЭ по поддельным документам. Средства получили от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Валерия Чекалина вину не признает. Они находятся под домашним арестом с октября 2024 года.

Подробности дела — в материале «Ъ».