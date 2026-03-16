Прокурор поддержал приостановку дела против блогера Лерчек

Прокурор согласился с позицией защиты и поддержал приостановку дела против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) из-за ее болезни. Гособвинение также попросило сменить меру пресечения фигурантке с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщил ТАСС.

Блогер Валерия Чекалина (справа) в суде (июль 2023 года)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Блогер Валерия Чекалина (справа) в суде (июль 2023 года)

8 марта отец госпожи Чекалиной рассказал, что у нее нашли метастазы в легких. По его словам, блогеру уже прооперировали позвоночник из-за нарушения некоторых позвонков. Позже гражданский муж Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини уточнил, что ей диагностировали рак желудка четвертой степени. Пациентке назначили курс химиотерапии, она также начала курс лучевой терапии.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем обвиняются в выводе в ОАЭ более 250 млн руб. Деньги были получены с продажи фитнес-марафона «Идеальное тело» и выводились по поддельным документам. Блогер отрицает вину.

Никита Черненко